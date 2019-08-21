الصين تعتقل موظفا بالقنصلية البريطانية فى هونج كونج

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، اعتقال صينى يعمل بالقنصلية البريطانية فى هونج كونج بمدينة شنتشن الحدودية بتهمة مخالفة القانون، فيما سيزيد على الأرجح من التوتر الحالى فى العلاقات بين بكين ولندن.

وقالت بريطانيا أمس الثلاثاء إنها "قلقة للغاية" حيال تقارير عن اعتقال موظف في قنصليتها.

وذكر ممثل لوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية في بيان صادر عن سفارة لندن لدى بكين "نحن قلقون للغاية حيال تقارير عن اعتقال عضو في فريقنا أثناء عودته إلى هونج كونج من شنتشن".

وأضاف "نقدم الدعم لأسرته ونسعى إلى مزيد من المعلومات من سلطات إقليم قوانجدونج وهونج كونج".

وأفاد موقع إتش.كيه01 الإلكتروني الإخباري في هونج كونج، نقلا عن مقابلة مع رفيقة الموظف سايمون تشنغ وأسرته، بأن تشنج لم يعد إلى عمله يوم التاسع من أغسطس بعد زيارة مدينة شنتشن بالبر الرئيسي في اليوم السابق.

وأكدت أسرت تشنج اختفاءه في منشور على موقع فيسبوك مساء أمس الثلاثاء قائلة إنه سافر من هونج كونج إلى شنتشن صباح الثامن من أغسطس في رحلة عمل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنج شوانج في إفادة صحفية يومية في بكين إن تشنج سيظل محتجزا لمدة 15 يوما لدى شرطة مدينة شنتشن لمخالفته ضوابط إدارة الأمن العام، لكنه لم يخض في تفاصيل.

وأضاف قنج أن تشنج مواطن صيني لذا فإن القضية شأن داخلي صيني تماما.

ومضى قائلا "بالنسبة لتصريحات بريطانيا، فقد قدمنا احتجاجات شديدة اللهجة لبريطانيا على سلسلة التعليقات والتصرفات التي قامت بها بشأن هونج كونج.

"نطالب بأن يكفوا عن إصدار هذه التصريحات غير المسؤولة والتوقف عن التدخل في شؤون هونج كونج وشؤون الصين الداخلية".

وهونج كونج غارقة في احتجاجات مناهضة للحكومة منذ أسابيع، وتتهم بكين بريطانيا ودولا غربية أخرى بالتدخل في شؤونها.

وحثت بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى الصين على احترام ترتيب "بلد واحد ونظامين" الذي عادت هونج كونج بموجبه من الحكم البريطاني إلى الصيني في عام 1997.