سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 01:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

التدخين يؤثر على القلب والأوعية الدموية بعد الإقلاع عنه لمدة 15 عاما

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 11:30 ص
التدخين يؤثر على القلب والأوعية الدموية بعد الإقلاع عنه لمدة 15 عاما التدخين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة أجريت في جامعة "واشنطن" أن الأشخاص الذين يدخنون علبة سجائر يوميًا لمدة 20 عامًا يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لمدة تتراوح بين 10 و 15 عامًا بعد الإقلاع عن التدخين.

ولاحظ الباحثون أن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يبدأ في الانخفاض بعد حوالي 5 سنوات من التوقف عن التدخين ، لكنهم يقولون إن المخاطر لا تزال مرتفعة لفترة أطول من ذلك بكثير.

وقال الدكتور"توماس كول"، الأستاذ في كلية الطب جامعة "واشنطن": "يمكن توقع انخفاض معدلات الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية المرتبطة بانخفاض معدلات التدخين في بلدان مثل اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، وفي البلدان التي ترتفع فيها معدلات التدخين مثل الصين وإندونيسيا ، من المرجح أن تزداد معدلات الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية لعقود في المستقبل" .

 

 

ويشير الباحثون في الدراسة إلى أنه كلما تقدم الأشخاص في السن ، فإنهم يعانون مزيدا من الظروف الصحية - وهذا أمر مهم - لكن يبدو أن التدخين يلعب دورًا أقوى ، اعتمادًا على المدة التي يستغرقها التدخين وكم من الوقت يدخنونه.

وأكد الباحثون أنه يجب على جميع الدول وخاصة تلك الأكثر عرضة لتسويق التبغ تنفيذ استراتيجيات مكافحة التبغ لمنع بدء التدخين وتحفيز المدخنين الحاليين على الإقلاع عن التدخين".


التدخين

اثار التدخين

امراض القلب

تدخين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طلائع الجيش يلاقى المنيا ودياً الأحد المقبل

طلائع الجيش يلاقى المنيا ودياً الأحد المقبل

شاهد فى دقيقة.. قصة تجارة "مايك تايسون" بالمخدرات وأرباحه الشهرية

شاهد فى دقيقة.. قصة تجارة "مايك تايسون" بالمخدرات وأرباحه الشهرية

محمد صلاح بيمشى على المياه قبل قمة ليفربول ضد أرسنال.. فيديو

محمد صلاح بيمشى على المياه قبل قمة ليفربول ضد أرسنال.. فيديو

فيفا يختار الحكم الدولى أمين عمر لإدارة مباريات بمونديال الشباب بالبرزايل

فيفا يختار الحكم الدولى أمين عمر لإدارة مباريات بمونديال الشباب بالبرزايل

حبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين 4 أيام

حبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين 4 أيام

الأهلى يبحث عن مهاجم أجنبي.. ويسعى لتسويق جيرالدو

الأهلى يبحث عن مهاجم أجنبي.. ويسعى لتسويق جيرالدو

برشلونة فى أزمة بسبب كوتينيو.. فالفيردى مهدد بمواجهة ريال بيتيس بدون هجوم بالدوري الإسباني.. مشاركة ميسي محل شك.. سواريز وديمبلي خارج الحسابات.. جريزمان المهاجم الوحيد.. وشبح الخسارة الثانية يلوح فى الأفق

برشلونة فى أزمة بسبب كوتينيو.. فالفيردى مهدد بمواجهة ريال بيتيس بدون هجوم بالدوري الإسباني.. مشاركة ميسي محل شك.. سواريز وديمبلي خارج الحسابات.. جريزمان المهاجم الوحيد.. وشبح الخسارة الثانية يلوح فى الأفق

محمد رمضان يعد جمهوره بأكثر من مفاجأة فى حفله بالساحل الشمالى

محمد رمضان يعد جمهوره بأكثر من مفاجأة فى حفله بالساحل الشمالى

إنشاء أكبر جسر فى العالم للحيوانات البرية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

إنشاء أكبر جسر فى العالم للحيوانات البرية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

سوبر كورة.. 5 ملفات أمام رئيس الجبلاية الجديد.. اختيار مديرا فنيا للمنتخب أبرزها

سوبر كورة.. 5 ملفات أمام رئيس الجبلاية الجديد.. اختيار مديرا فنيا للمنتخب أبرزها

وزارة البترول تعلن ارتفاع إنتاج حقل ظهر لـ2.7 مليار قدم مكعب يومياً

وزارة البترول تعلن ارتفاع إنتاج حقل ظهر لـ2.7 مليار قدم مكعب يومياً

جهاز فنى كامل.. هاشتاج جماهير الأهلى للخطيب عبر "تويتر" بعد إقالة لاسارتى

جهاز فنى كامل.. هاشتاج جماهير الأهلى للخطيب عبر "تويتر" بعد إقالة لاسارتى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة