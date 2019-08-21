"الأعلى للإعلام": هيكلة كاملة فى لجان التراخيص والمواقع بالمجلس

كتب محمد السيد

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه سيقوم بتغيير ونقل عدد من الإداريين والموظفين في لجان التراخيص والمواقع لضمان النزاهة والشفافية.

وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات له، أن هذا الأمر سينطبق على مكتب الأمين العام، مشيرا إلى أن أحمد سليم قام بانتداب موظفين من إدارات أخرى وأن المجلس سيقوم بتغييرهم.

وذكر الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه سبق وحقق المجلس مع أحمد سليم منذ شهور بسبب مخاطبته لإحدى القنوات.