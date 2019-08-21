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اعرف تشكيل لجنة إعادة الهيكلة والصلح وفقا لقانون الإفلاس؟

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 02:24 م
اعرف تشكيل لجنة إعادة الهيكلة والصلح وفقا لقانون الإفلاس؟ وزارتا العدل والمالية
كتبت هدى أبو بكر

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نص القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، على إنشاء لجنة لإعادة الهيكلة.

ونصت المادة 13 على "ينشأ جدول يلحق بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية يسمى (جدول خبراء إدارة الإفلاس) يقيد به عدد كاف من المكاتب والشركات المتخصصة فى مجال إعادة الهيكلة وإدارة الأصول وخبراء من وزارات المالية والاستثمار والتجارة والصناعة والقوى العاملة والبنك المركزى المصرى والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية وأمناء التفليسة والخبراء المثمنين وغيرهم عند الاقتضاء.

ويصدر الوزير المختص اللائحة المنظمة لاختيارهم، وقيدهم، وكيفية مباشرتهم لعملهم، ومساءلتهم، والحدين الأقصى والأدنى لمقابل ما يؤدونه من أعمال

ونصت المادة 14 على "للقاضى المختص فى أى مرحلة يكون عليها النزاع تشكيل لجنة تسمى (لجنة إعادة الهيكلة) من الخبراء المقيدين بجدول خبراء إدارة الإفلاس، وتختص هذه اللجنة بوضع خطة إعادة الهيكلة وإدارة أصول التاجر وتقييمها بالإضافة إلى ما تكلف به من أعمال أخرى. ويتولى القاضى المختص تقدير أتعاب اللجنة.


قانون إعادة الهيكلة والصلح

الصلح الواقى من الإفلاس

لجنة إعادة الهيكلة

وزارة الاستثمار ودورها فى إعادة الهيكلة

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