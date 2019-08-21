اعترافات مسجل خطر متهم باحتجاز طالب وتقيده: "عيل صغير سرقنى وأدبته"

كتب عبد الله محمود

"أخذ الحق حرفة، وانا متعودتش اسيب حقى لأى حد، لو هموت هاخد حقى وزى ما هترسى هدقلها، مش عيل صغير اللى يعلم عليا على اخر الزمن، عيل صغير سرقنى وأدبته"، بهذه الكلمات تحدث مسجل خطر خلال أقواله، عقب ضبطه بتهمة خطف واحتجاز طالب، وتقيده وتوثيقه بالإكراه داخل منزل فى الشرابية، على خلفية خلافات نشبت بينهم بسبب سرقة المجنى عليه الهاتف المحمول الخاص بالمتهم .

وأضاف المتهم، أنه كان يعامل الطالب كشقيقه الأصغر، وأنه لم يتوقع منه فعله هذا، مضيفا أنه بأمنه دخول منزله وأرساله بأشياء لوضعها فى منزله، لافتا أنه الأهالى فى المنطقة تحذره بسبب أنه مسجل خطر، والكل يهابه، وأنه لم يتوقع أن شاب صغير هو من يخونه ويهز صورته بهذا الشكل فى المنطقة، فقرر الانتقام منه .

واستكمل المتعم، أنه عقب تأكده أن الطالب هو من قام بسرقة الهاتف المحمول، قام باستدراجه وكأنه لم يعلم شيئا عن سرقة الهاتف المحمول، موضحا أنه فور وصول المجنى عليه إلى المكان الذى أخبره بلقائه به، قام بالإعتداء عليه، بالإضافة إلى احتجازه داخل شقة بأحد المنازل، وقام بتكتيفه وتكبيله انتقاما منه.

كان قاضى المعارضات قرر تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة احتجاز مواطن داخل عقار فى دائرة قسم الشرابية، قام بتكبيله وتويثق يديه وقدميه بالحبال، على خلفية سرقة المجنى عليه هاتفه المحمول، فقرر الانتقام منه.