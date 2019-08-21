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فى ذكرى وقف إطلاق النار..

إسرائيل تكشف عن خسائرها خلال حرب الاستنزاف: فقدنا 15 مقاتلة متطورة

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 06:12 م
إسرائيل تكشف عن خسائرها خلال حرب الاستنزاف: فقدنا 15 مقاتلة متطورة حرب الاستنزاف
كتب- هاشم الفخرانى

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بمناسبة مرور 49 عاماً على وقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل خلال حرب الاستنزاف، حيث تم إعلان الهدنة فى أغسطس من عام 1970، أعدت مجلة "إسرائيل ديفنس" التى تصدر عن الجيش الإسرائيلى تقريراً حول ما تكبده الجيش من خسائر فى تلك الحرب التى تدخلت الولايات المتحدة فى وقفها.

حرب الاستنزاف
حرب الاستنزاف

 

وقالت المجلة إنه فى الساعات الأولى من بدء الهدنة تم إحصاء عدد القتلى والجرحى والمصابين وكذلك المعدات التى خسرها الجيش الإسرائيلى، فكانت المفاجأة أنه قتل حوالى 370 من قوات الجيش وأصيب أكثر من 1000 جندى وخسارة حوالى 15 مقاتلة من سلاح الجو الإسرائيلى، علاوة على أسر عدد من الطيارين قرابة الـ10 فى تلك الحرب التى استمرت 3 سنوات متواصلة ابتداء من عام 1967 لتنتهى فى تمام الساعة 11 و50 دقيقة من يوم 7 أغسطس عام 1970.

 

وأشارت المجلة إلى أن النقطة الهامة فى اتفاق الهدنة بين مصر وإسرائيل هو تجميد الموقف بين القاهرة وتل أبيب فيما يسمى بمرحلة لا سلم ولا حرب، حيث كان يحظر تحريك أى صاروخ أرض- جو من موقعه فى تجاه قناة السويس أى باتجاه غرب القناة.

 

 


اسرائيل

مصر

وقف إطلاق النار

حرب الاستنزاف

تل ابيب

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