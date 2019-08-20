نزول الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام فى الشرقية 5 درجات ليصبح 220

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2019/2020، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام 220 درجة بدلًا من 225 درجة والثانوى العام خدمات 175 درجة بدلًا من 180 درجة.

أوضح محافظ الشرقية، أنه تقرر التعديل فى تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2019/2020 وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية والموزعين على عدد 1077 فصل دراسى بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم فى حياتهم العلمية والعملية.