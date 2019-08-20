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فيديو..سقوط تاجر مخدرات بحوزته 17 كيلو من "الأيس المخدر" فى النزهة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 06:25 م
فيديو..سقوط تاجر مخدرات بحوزته 17 كيلو من "الأيس المخدر" فى النزهة مواد مخدرة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على تاجر مخدرات، وبحوزته  17 كيلو من مخدر " الأيس "  فى منطقة بالنزهة، وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم.

اشتبه ضابط مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى، أثناء تواجده بصحبة قوة أمنية بشارع جوزيف تيتو بالنزهة ، فى مستقلي إحدى السيارات الأجرة، وباستيقاف السيارة وفحص مستقليها أمكن ضبط  أحد مستقليها "ع. م"،  35 سنة، سائق ومقيم ـ دائرة قسم شرطة السلام أول (ويحمل جنسية إحدى الدول العربية) وعثر بحوزته على 17 كيلو جرام على مخدر الأيس،  2 هاتف محمول، مبلغ مالي 1000 جنيه.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، وأقر بعدم علم قائد السيارة بذلك.

بمواجهة قائد السيارة، أقر بأنه حال استقلاله السيارة قيادته بشارع جسر السويس  ، دائرة قسم شرطة النزهة استوقفه المتهم وطلب توصيله لمنطقة فيصل -جيزة،  ونفى علمه بحيازته للمضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

 

 


مباحث القاهرة

النزهة

حيازة مخدرات

مخدر الايس

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