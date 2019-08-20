طلاب هندسة حلوان يتنافسون فى معرض الابتكار الأول "تعلم ابدع" 2 سبتمبر

تنظم كلية هندسة حلوان معرض الابتكار الأول تحت شعار "تعلم.. ابدع.. ابتكر" يوم 2 سبتمبر المقبل.

وأوضح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن المعرض جاء إيمانًا بالدور الفعال الناتج عن دعم الأنشطة الطلابية والمشاريع العلمية لدعم التنمية المستدامة، مضيفا أن الجامعة بها العديد من المبتكرين الشباب، وتبذل قصارى جهدها من أجل تقديم كل الخدمات للطلاب وتشجيعهم على الإبداع والتفوق والابتكار.

وأشار الدكتور أحمد الجارحى، عميد كلية هندسة حلوان، إلى أن المعرض يضم جميع مشاريع التخرج والابتكارات الطلابية، ويهدف إلى ربط الطلاب بسوق العمل، ونقل الخبرات بين الطلاب بما ينمى روح الانتماء للشباب المصرى، ويحقق الترابط بين الطلاب والجامعة من خلال الاهتمام بابتكاراتهم، وإتاحة الفرصة الحقيقية لأبنائنا المخترعين من خلال تشجيع المسئولين على تبنى تلك الابتكارات.