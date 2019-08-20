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شكرى يبحث مع نظيره الايرلندي تطورات الأوضاع على الصعيد الفلسطيني وعملية السلام

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 09:44 م
شكرى يبحث مع نظيره الايرلندي تطورات الأوضاع على الصعيد الفلسطيني وعملية السلام وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الأيرلندى خلال مؤتمر صحفى سابق فى القاهرة
كتب : أحمد جمعة

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تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من "سيمون كوفنى" نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الأيرلندي، حيث تناول الاتصال مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلديّن، والتشاور حول القضايا الإقليمية، وعلى رأسها عملية السلام.

 

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال سُبل الارتقاء بعلاقات التعاون في المجالات المختلفة، والأوضاع الإقليمية، لا سيما تطورات الأوضاع على الصعيد الفلسطيني وعملية السلام، حيث تم تناول أهمية العمل على الدفع قدماً نحو استعادة الزخم على مسار عملية التسوية وتحقيق السلام المنشود بما يلبي التطلعات لضمان الاستقرار والأمن.

 

وفي هذا السياق، استعرض الوزير شكري الرؤية المصرية الثابتة في هذا الشأن، مشدداً على أهمية التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

 

 


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