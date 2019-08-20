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سقوط عاطل يسير عكس الاتجاه بسيارة مسروقة من مدينة نصر

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 12:46 م
سقوط عاطل يسير عكس الاتجاه بسيارة مسروقة من مدينة نصر متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عاطل أثناء قيادته لسيارة تسير عكس الاتجاه بمدينة نصر، بعد سرقتها من شارع حسن المأمون وحرر محضر بالواقعة.

 

وتمكنت قوة من قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط "محمد.ع.ع" عاطل أثناء استقلاله السيارة رقم ن ف أ 14731 ماركة "بيدفورد" بيج اللون وسيره عكس الاتجاه (ولا يحمل ثمة تراخيص)، بمناقشته اعترف بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع" أثناء توقفها بشارع حسن المأمون ـ دائرة القسم.

 

وتم التوصل إلى مالك السيارة وباستدعائه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وأضاف بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 47890 لسنة 2019 جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق وجار تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.

 


سرقة سيارة

مباحث القاهرة

مدينة نصر

جريمة سرقة

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