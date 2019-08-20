حبس "مستريحة" فى المنوفية استولت على 4 ملايين جنيه من المواطنين

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار عصام جودة رئيس النيابة ،وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس سيدة بتهمة النصب على المواطنين، وإيهامهم بشراء سيارات من مزادات مصلحة الجمارك، فى مبلغ 4 ملايين جنيه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن العقيد محمد شوقى كوينة رئيس مباحث الأموال العامة بالمنوفية، من ضبط رباب.ع.ح ومقيمة بمدينة السادات، لقيامها بالنصب على العديد من الأهالى وإيهامهم بشراء سيارات من مزادات مصلحة الجمارك، أقل من سعرها الأصلى، وتبين استيلائها على 4 ملايين جنيه مبلغ إجمالى من المواطنين، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ،وتم تحرير محضر 12589 جنح السادات لسنة 2019 ،وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.