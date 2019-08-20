تحقيقات مشاجرة العياط: خلافات قديمة بين العائلتين تجددت وانتهت بمقتل اثنين

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل المشاجرة التى نشبت بين عائلتين فى العياط، وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، نتيجة استخدام الأسلحة النارية والحجارة، بين طرفي الخصومة، حيث تبين أن الخلاف بين العائلتين يمتد لما يقرب من 8 سنوات، ورغم تدخل الأجهزة الأمنية وحل النزاع بين العائلتين إلا أنه تجدد مؤخرًا وأسفر عن حدوث تلك الاشتباكات.

وتبين من خلال التحقيقات، أن مشاجرة نشبت بين شاب من أحد العائلتين مع شاب من العائلة الأخرى، وحدث اشتباك بينهما مما أسفر عن حدوث إصابات طفيفة بينهما، وسرعان ما استعان كل طرف من الطرفين بأفراد عائلته بقرية جرزا بمركز العياط، واحتشد الطرفين مدججين بالأسلحة النارية والحجارة، ودخلوا فى مشاجرة عنيفة أسفرت عن وفاة شخصين من أحد العائلتين، وإصابة أخرين.

وكان فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة ناظر جثث الضحايا وتبين إصابتهما بطلقات نارية فى منطقة الظهر أسفرت عن وفاتهما، وعليه صدر قرارها بتشريح الجثمان، وطلبت تقرير الصفة التشريحية، وفتحت تحقيقات موسعة حول الواقعة، وعقب الانتهاء من التحقيق مع 26 متهما من العائلتين_سبق لقوات الأمن أن ألقت القبض عليهم على خلفية الأحداث_ أصدرت قرارها بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.