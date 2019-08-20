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تجديد حبس مسجل خطر لاتهامه بسرقة المواطنين بالإكراه فى الزاوية الحمراء

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 10:49 م
تجديد حبس مسجل خطر لاتهامه بسرقة المواطنين بالإكراه فى الزاوية الحمراء حبس - ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضى المعارضات، تجديد حبس مسجل خطر، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح فى الزاوية الحمراء.
 
البداية كانت أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تمكنوا من ضبط سيد.أ 27 سنة مسجل خطر، سبق اتهامه فى 4 قضايا آخرهم "سرقة"، وذلك أثناء استقلاله دراجة نارية " بدون تراخيص "، وعثر بحوزته حقيبة يد حريمى، بداخلها مبلغ مالى، وبعض المتعلقات الشخصية.
 
وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقة الدراجة النارية من منطقة الأميرية بأسلوب " توصيل الأسلاك " وإستخدامها فى سرقة حقيبة اليد المضبوطة بحوزته بدائرة قسم شرطة الحدائق ، بأسلوب " الخطف " وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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