تجديد حبس المتهمة بقتل ابن شقيقتها بسبب خلافات أسرية فى العياط 15 يومًا

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، للمرة الثانية حبس ربة منزل قتلت ابن شقيقتها، بعدما تدخل لفض مشاجرة نشبت بين المتهمة وبين والدته (شقيقتها)، فتلقى طعنة فى الصدر، أسفرت عن وفاته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.

تلقى العميد علاء فتحى، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بلاغا يفيد مقتل شاب، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بمنطقة العياط ، انتقل رجال المباحث بإشراف العقيد على عبد الكريم، مفتش مباحث جنوب الجيزة إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليه شاب، يبلغ من العمر 21 سنة، تعرض للاعتداء بسكين، مما أسفر عن مفارقته الحياة .

وتوصلت التحريات، إلى أن خالة الضحية وراء ارتكاب الجريمة، حيث طعنته بسكين، أثناء تدخله لفض مشاجرة، نشبت بين والدته وبينها، بسبب خلافات عائلية، ألقى الرائد أحمد صبحى، رئيس مباحث العياط القبض على المتهمة، وضبط السلاح المستخدم فى الجريمة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.