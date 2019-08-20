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الكرملين: واشنطن تعمل على تقويض معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:50 م
الكرملين: واشنطن تعمل على تقويض معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى دميترى بيسكوف
موسكو (أ ش أ)

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أكد المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف أن إطلاق الولايات المتحدة لصاروخ محظور بموجب معاهدة الحد من الأسلحة النووية دليل على أن الأمريكيين كانوا يعملون أصلاً على تقويض هذه المعاهدة.

وقال بيسكوف - فى تصريحات له اليوم الثلاثاء "لقد وصلتنا أمس الاثنين، أثناء لقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون الأخبار المتعلقة باختبار الولايات المتحدة الأمريكية لصاروخ غير نووى".

وأضاف:" لقد أشار بوتين بهذا الصدد إلى أن مثل هذه الاختبارات تُظهر مرة أخرى أن الأمريكيين منذ البداية كانوا يعملون على تقويض معاهدة الحد من الأسلحة النووية، وأنهم كانوا يستعدون لهذا الأمر من البداية".

ووصف بيسكوف، مباحثات بوتين وماكرون بالإيجابية..مؤكدا أن الحوار بينهما كان مكثفًا وبناءً، ويمكن وصف المباحثات بأنها كانت بناءة وغنية للغاية من حيث المحتوى حيث تم تناول القضايا الرئيسية لكل من جدول الأعمال الثنائى والدولي، لكن هذا لا يعنى أن الرئيسين بوتين وماكرون يتفقان مع بعضهم البعض فى كل القضايا، لكنهما يظهران باستمرار إرادة سياسية لمناقشة جميع القضايا.

من ناحية أخرى..نفى المتحدث الصحفى باسم (الكرملين) وجود ترتيبات لعقد لقاء بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأوكرانى فلاديمير زيلينسكي.. قائلا:"لا توجد أية ترتيبات حتى الآن".. مضيفا:" لا توجد كذلك أية ترتيبات بشأن موعد انعقاد (صيغة نورماندي) الخاصة بتسوية الوضع فى أوكرانيا".

 


الكرملين

معاهده الصواريخ

اطلاق امريكا لصاروخ

امريكا

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