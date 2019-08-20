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القبض علي سائق بحوزته 3 كيلو حشيش قبل بيعهم فى منشأة ناصر

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 12:00 م
القبض علي سائق بحوزته 3 كيلو حشيش قبل بيعهم فى منشأة ناصر مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال مباحث القاهرة،  باشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض علي سائق بحوزته 3 كيلو حشيش بمنشاة ناصر، وحرر محضر بالواقعة. 
 
وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، تحت قيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من ضبط سائق  ، مطلوب التنفيذ عليه فى 7 قضايا "تبديد ، ضرب ، قتل خطأ" )  اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام - طبنجة  عيار 9 مم - طلقتين من ذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول) .
 
وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى بقصد الدفاع ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 

مباحث القاهرة

الاتجار بالمخدرات

منشاة ناصر

بيع مخدرات

حشيش

تجارة المخدرات

المخدرات فى منشاة ناصر

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