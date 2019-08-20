القبض علي سائق بحوزته 3 كيلو حشيش قبل بيعهم فى منشأة ناصر

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال مباحث القاهرة، باشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض علي سائق بحوزته 3 كيلو حشيش بمنشاة ناصر، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، تحت قيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من ضبط سائق ، مطلوب التنفيذ عليه فى 7 قضايا "تبديد ، ضرب ، قتل خطأ" ) اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام - طبنجة عيار 9 مم - طلقتين من ذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول) .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى بقصد الدفاع ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.