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العثور على أقدم قطع سيراميك فى أوروبا الشرقية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 03:32 م
العثور على أقدم قطع سيراميك فى أوروبا الشرقية متحف روسيا ارشيفية
وكالات

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أعلنت يكاتيرينا دولبونوفا رئيسة بعثة متحف الأرميتاج "الدون الأسفل" الأثرية، عن عثورهم بالتعاون مع زملائهم من روستوف على الدون، على أقدم سيراميك في أوروبا الشرقية عمره 8 آلاف سنة.
 
وقالت دولبونوفا في تصريح لوكالة "نوفوستي"، إننا "ننهي هذه السنة دورة بحوث استمرت خمس سنوات،  حصلنا خلالها على معلومات علمية قيمة وعثرنا على قطع أثرية مهمة، بما فيها أقدم قطع سيراميك صنعت في مستوطنة راكوشجني يار في بداية الألف السابع قبل الميلاد في أوروبا الشرقية".
 
ووفقا لها، "هذه مستوطنة صيادي الأسماك وتقع على ضفاف بحيرة قديمة كانت غنية بالأسماك". وتضيف، "القطع الأثرية التي عثرنا عليها في هذه المستوطنة مثل أدوات العمل الحجرية المستخدمة في صنع معدات صيد الأسماك وكذلك قطع كثيرة من الصدف، وأيضا أجزاء من التماثيل بحاجة إلى دراسة منفردة في المرحلة القادمة، جميعها تشير إلى أنها مستوطنة صيادي الأسماك".
 
وتشير دولبونوفا إلى أنه استنادا إلى أهمية القطع التي عثرنا عليها في هذه السنة اتضح وجود علاقة بين "راكوشجني يار" ومستوطنات شمال بحر قزوين.

يكاتيرينا دولبونوفا

متحف الأرميتاج

سيراميك

أوروبا الشرقية

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