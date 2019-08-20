الرى: إزالة 160 مخالفة على النيل والترع و المصارف الزراعية

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والرى أن الوزارة لم تتهاون فى إزالة التعديات على ( نهر النيل والترع والمصارف ) خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تم التصدى للمخالفات فى مهدها على نهر النيل وتمت إزالة ما يزيد عن 160 حالة تعد على نهر النيل والترع والمصارف الزراعية.



من جانبه أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، بوزارة الرى أنه تمت إزالة 47 ألف و 903 حالة تعدى على النيل من إجمالى 50 ألف و399 مخالفة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وأجهزة المحافظات بإزالة التعديات على مستوى محافظات الجمهورية التى تطل على نهر النيل.



وأوضح خالد فى تقرير له، أنه تم تحرير 54 ألف و 387 مخالفة جديدة، منذ يناير 2015 فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية في كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.



وأكدت وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.



الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.