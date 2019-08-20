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أوروبا تعرقل خطة جونسون حول "بريكست" قبل زيارته إلى ألمانيا

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 05:11 م
أوروبا تعرقل خطة جونسون حول "بريكست" قبل زيارته إلى ألمانيا بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون يواجه دعوات لضمان عدم العودة إلى الحدود الصعبة في أيرلندا، بعد أن كتب إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك حثه فيه على التخلي عن دعم الحدود.
 
ورد تاسك بالإشارة إلى أن رئيس الوزراء "لم يقترح بدائل واقعية" للدعم ، في حين وصف أحد الدبلوماسيين الفرنسيين خطته بأنها "مزحة". وقال حزب العمال إن خطاب جونسون كان "قائما على أمنيات في عالم الخيال".
 
ادعى دونالد ترامب أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يمكن أن تتحركا "بسرعة" لإبرام صفقة تجارية - لكن زعيم الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ تشاك شومر تعهد "بمعارضة" أي صفقة تجارية إذا كانت هناك حدود صارمة تطبق في أيرلندا.
 
وصف مسؤول كبير في داوننج ستريت رد فعل دونالد تاسك على خطاب بوريس جونسون بأنه "حزين" ، وفقًا لما قاله آدم فليمنج مراسل بي بي سي.
 
صرحت نائبة المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية فى ألمانيا أولريك ديمير، الاثنين، بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستستقبل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الأربعاء، استقبالا شرفيا عسكريا بمقر المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين.
 
وأضافت أنه من المقرر أن تشمل المباحثات الألمانية البريطانية القضايا الأوروبية وأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والعلاقات الثنائية فضلا عن القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك.
 
يذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد صرحت، بأن بلادها مستعدة تماما، لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مهما كانت النتيجة.

بريكست

الاتحاد الاوروبى

بوريس جونسون

ميركل

خروج دون اتفاق

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