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أمن الإسكندرية يضبط 25 طن منظفات غير صالحة للاستهلاك

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 11:55 ص
أمن الإسكندرية يضبط 25 طن منظفات غير صالحة للاستهلاك منظفات - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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شنت مديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق، وأسفرت عن ضبط 25 طن مستلزمات ومنظفات ضارة غير صالحة للاستهلاك .

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية، قيام مالك مصنع منظفات كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب بتصنيع وإنتاج منظفات داخل مصنعه غير مطابقة للمواصفات القياسية مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، وطرحها للبيع بالأسواق غشاً وتدليساً على جمهور المستهلكين .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وأمكن ضبط (المدير المسئول) وعثر بداخل المصنع على (كمية قدرها 25,740 طن من المنظفات ومستلزمات الإنتاج غير المطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام).. وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

 


الاسكندريه

ضبط منظفات غير صالحة

مباحث تموين الاسكندرية

قسم شرطة برج العرب

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