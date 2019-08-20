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ألسن عين شمس تفتح باب تنسيق رغبات الطلاب الجدد للعام الجامعى 2019- 2020

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 12:05 م
ألسن عين شمس تفتح باب تنسيق رغبات الطلاب الجدد للعام الجامعى 2019- 2020 جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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بدأت كلية الآلسن بجامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، فتح باب تقديم الطلاب الملتحقين بالكلية الجدد للعام الدراسى 2019 -2020 ، وإجراء أعمال تسجيل الرغبات بالتنسيق الداخلى للكلية.

وأكدت الدكتورة سلوي رشاد، القائم بعمل عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أنه يجب على الطلاب اللذين وصلهم خطاب الترشيح من مكتب التنسيق للإلتحاق بالكلية ، التوجه إلى الكلية بدء من اليوم الثلاثاء وعلى مدار أسبوع فقط عدا الجمعة والسبت لتقديم ورقة الرغبات وإتمام عملية التنسيق الداخلي بأقسام الكلية.

وعن خطوات التقديم أشارت إلى أنه يجب على الطلاب استلام ورقه الرغبات من الكلية، واستكمال البيانات المطلوبة فى الورقة بمساعده اتحاد الطلاب، ثم تسليم الورقه لمكتب شئون الطلاب مع صورة من بطاقة الترشيح ، صوره من شهاده الثانوية العامة، صورة من شهاده الميلاد.

وشددت على أنه فى حالة تقديم الطالب لأكثر من ورقة رغبات سيتم اعتبارها لاغية، على أن يتم إعلان نتائج التنسيق الداخلى للأقسام خلال 20 يوم.


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