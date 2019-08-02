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وكالة إيطالية تبرز دعم السيسى للجهود المبذولة لحل القضية الفلسطينية

الجمعة، 02 أغسطس 2019 11:43 ص
وكالة إيطالية تبرز دعم السيسى للجهود المبذولة لحل القضية الفلسطينية الرئيس السيسى
كتبت فاطمة شوقى

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أبرزت وكالة "ناسا" الإيطالية دعم مصر للجهود المبذولة للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية عل أساس حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وقالت إن "مصر دولة ذات ثقل، ولها دور ريادى فى المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية الاسرائيلية".

 

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن أن بلاده "تدعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والدفع قدماً بمساعى إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وذلك وفقاً للمرجعيات الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

 

وجاء ذلك لدى إستقباله الخميس الماضى كبير مستشارى الرئيس الأمريكى جاريد كوشنر، ووفق البيان الرئاسى المصرى، استعرض كوشنر خلال اللقاء "الاتصالات التى يقوم بها الوفد الأمريكى مع مختلف الأطراف بالمنطقة سعياً للدفع قدماً بجهود إعادة مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، مؤكداً الأهمية البالغة التى توليها بلاده للتشاور مع مصر فى هذا الإطار، باعتبارها مركز ثقل لمنطقة الشرق الأوسط، ولما لديها من خبرات طويلة ومتراكمة فى التعامل مع كافة الأطراف المعنية فى هذا الخصوص".

 

وجرى الاجتماع بحضور وزير الخارجية، سامح شكرى، رئيس المخابرات العامة،  عباس كامل، من الجانب المصري، ومن الجانب الأمريكى المبعوث الخاص للرئيس الأمريكى للمفاوضات الدولية جيسون جرينبلات والمستشار السياسى لوزير الخارجية الأمريكى، بريان هوك.

 

 

مصر

السيسى

عبد الفتاح السيسى

القضية الفلسطينية

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