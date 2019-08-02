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وزير الطاقة الروسى يستعرض مع نظيره السعودى تحضيرات زيارة بوتين للرياض

الجمعة، 02 أغسطس 2019 04:39 م
وزير الطاقة الروسى يستعرض مع نظيره السعودى تحضيرات زيارة بوتين للرياض وزير الطاقة الروسى
﻿ موسكو (أ ش أ)

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استعرض وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، مع نظيره السعودى خالد الفالح، فى موسكو، تحضيرات زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين المقررة إلى الرياض هذا العام .

وقال وزير الطاقة الروسى، فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن مهمتنا تتمثل فى تنفيذ الأعمال التحضيرية للزيارة وتنسيق المواقف تجاه الملفات الرئيسية فى التعاون الروسى السعودى، وإعداد الوثائق التى سيوقعها الجانبان خلال زيارة الرئيس الروسى إلى السعودية.

وأشار نوفاك إلى أن زيارة العاهل السعودى التاريخية إلى روسيا فى 2017 لعبت دورا حاسما فى تطوير العلاقات بين البلدين، وأعطت زخما لتنميتها.

وشهدت العلاقات بين روسيا والسعودية خلال الأعوام الماضية تطورا ملحوظا، حيث أسس الجانبان صندوقا بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع مشتركة بين البلدين، كما اتفقا على زيادة التبادل التجارى الذى من المتوقع أن يتجاوز الـ10 مليارات دولار فى العقد المقبل.

 


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زيارة بوتين للسعودية

الطاقة

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