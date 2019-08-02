محافظ القاهرة يشيد بدور الجامعات ومؤسسات المجتمع المدنى فى مبادرة حياة كريمة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على أهمية دور الجامعات و الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى خدمة القضايا المجتمعية ومشاركة أجهزة المحافظة فى تحقيق التنمية الشاملة وخدمة المواطنين بنطاق المحافظة لتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة.

جاء ذلك فى ختام عمل القافلة الطبية التى نظمتها كلية الصيدلة جامعة عين شمس بالتعاون مع محافظة القاهرة فى منطقة المحروسة والتى استمرت لمدة أسبوع لتقديم خدمة طبية مجانية لاهالى المنطقة فى تخصصات الأنف والأذن وتنظيم الأسرة والمخ والأعصاب والباطنة والعظام والنساء والقلب والأطفال والجلدية والرمد إلى جانب وجود معمل للتحاليل الطبية وصيدلية لصرف الدواء بالمجان.

وحولت القافلة عدد من الحالات لمستشفى عين شمس الجامعي، والتى تحتاج فحوصات أشمل وأسفرت الحملة على توقيع الكشف على ما يقرب من3500 مواطن وعمل التحاليل الأزمة لأكثر من 600 مواطن إلى جانب قيامها بعمل حملات توعية لاكثر من 5000 مواطن بأهمية النظافة الشخصية وصحة المرأة والعادات الصحية الضارة وخطورة زواج الأقارب.

كما ثمن المحافظ، دور مؤسسة بلان والتى قامت بتنظيم العديد من النشاطات والفعاليات الخيرية والعمل على تقديم الدعم ورعاية الأسر الفقيرة بعمل حملات توعية عن النظافة وعمل ورش ترفيهية للأطفال بمنطقة المحروسة بالنهضة بحى السلام 2 لتغيير سلوك الإنسان إلى الأفضل مع نقلهم إلى بيئة حضرية جديدة مختلفة عن السابق.