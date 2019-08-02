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صور.. مميش: قناة السويس تحقق أكبر رقم قياسى فى تاريخها بعبور 81 سفينة اليوم

الجمعة، 02 أغسطس 2019 11:45 ص
صور.. مميش: قناة السويس تحقق أكبر رقم قياسى فى تاريخها بعبور 81 سفينة اليوم
الإسماعيلية – السيد فلاح

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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن قناة السويس، حققت اليوم أكبر عدد عبور سفن فى تاريخها منذ حفر القناة.

أضاف، رئيس هيئة قناة السويس، خلال مؤتمر صحفى عقده قبل قليل، أن قناة السويس، تشهد اليوم عبور 81 سفينة فى الاتجاهين، بحمولة 6.1 مليون طن، وهو أكبر عدد عبور سفن وحمولة منذ حفر قناة السويس.

وتابع، مميش، أن حركة الملاحة بقناة السويس سجلت اليوم أعلى رقم قياسى فى عدد السفن العابرة، والحمولات اليومية فى تاريخ القناة، مشيرًا إلى أن ما تشهده القناة حاليًا من زيادة كبيرة فى أعداد وحمولات وعائدات القناة تؤكد الرؤية السليمة للرئيس السيسى، الذى ساند إدارة هيئة القناة فى جميع مشاريعها لتطوير العمل بالقناة على الدوام والاختيار الأول للخطوط الملاحية العالمية وشريانًا رئيسيًا لحركة التجارة العالمية.

وأكد، رئيس هيئة قناة السويس، أن المعدلات القياسية التى سجلتها حركة الملاحة بالقناة فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة وعائداتها تعكس أهمية القناة لحركة التجارة العالمية، حيث تعتبر قناة السويس ترمومترًا لحركة التجارة العالمية  والتغيرات المتلاحقة من المؤشرات الاقتصادية العالمية والاتجاهات الحديثة فى صناعة النقل البحرى.

وتابع، "مميش، تسعى مصر للاستفادة من حجم البضائع الضخم الذى يعبر القناة سنويًا بتنفيذ مشروع التنمية بمنطقة القناة وهو المشروع القومى الطموح المقرر له تغيير خريطة الخدمات البحرية  اللوجستية فى المنطقة، فضلا عن خلق بيئة جاذبة للاستثمار بإقامة مناطق صناعية ومشروعات استثمارية بما يصب فى صالح الاقتصاد المصرى ويضمن مستقبلا أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

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