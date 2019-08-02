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صحيفة كولومبية تشيد بالتقاط السائحين الصور فى المتحف المصرى مجانًا: تنشط السياحة

الجمعة، 02 أغسطس 2019 04:17 م
صحيفة كولومبية تشيد بالتقاط السائحين الصور فى المتحف المصرى مجانًا: تنشط السياحة المتحف المصرى - أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى

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أشادت صحيفة "بورتوفوليو" الكولومبية بإلغاء مصر رسوم إلتقاط الصور فى المتاحف، كما أصبح من الممكن التقاط صور شخصية مجانية مع الموميات المصرية.

وقالت الصحيفة إن عدم دفع ثمن التقاط الصور تعتبر "مفاجأة سارة" للسائحين وستشجع الحركة السياحية فى مصر وتعزيز الآثار والحضارات المصرية الفريدة، كما أن انتشار الصور بشكل واسع للسائحين يروج للسياحة المصرية.

وأوضحت الصحيفة أن فى المتحف المصرى بالقاهرة، به أكثر من 160 ألف قطعة أثرية مصرية وهو يعتبر محطة إلزامية لمحبى الثقافة.

وتحاول مصر استعادة قطاع السياحة بعد سنوات من الكساد الذى بدأ فى عام 2011 مع الربيع العربى وفى عام 2017، استقبلت مصر 8 ملايين سائح، وكانت استقبلت مصر أكثر من 15 مليون سائح فى 2010، وكان يمكن التقاط الصور فى المتحف مع الدفع فى شباك التذاكر بقيمة 50 جنيهًا مصريًا، أى حوالى 2.70 يورو، وإذا كان مطلوب تصوير تسجيل فيديو فعلى السياح دفع ما يصل إلى 300 جنيه أى ما يزيد قليلا عن 15 يورو.

 


مصر

المتحف المصرى

السياحة المصرية

الموميات المصرية

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