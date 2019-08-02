سوبر كورة
Ads
الجمعة، 02 أغسطس 2019 12:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

أثناء جولته الانتخابية..

جمال شعبان: الارتقاء بالمهنة وزيادة بدل العدوى أولوية فى انتخابات الأطباء

الجمعة، 02 أغسطس 2019 02:00 ص
جمال شعبان: الارتقاء بالمهنة وزيادة بدل العدوى أولوية فى انتخابات الأطباء الدكتور جمال شعبان أثناء جولتة الانتخابية بالمنصورة
محمد فهيم عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، والمرشح  على مقعد نقيب الأطباء، بالانتخابات المقرر لها أكتوبر المقبل، أن الطريق إلي دار الحكمة يبدأ من المنصورة إشارة منه لأهمية دور الأطباء فى المنصورة.

وأضاف "شعبان" فى تصريحات خاصة، أثناء جولته الانتخابية أمس بجامعة المنصورة، أن لديه أجندة واضحة من شأنها الارتقاء بالمهنة، بالإضافة إلى حرصه على الاهتمام بشباب الأطباء خاصة، وأن يكون لهم دور فاعل داخل النقابة، مؤكدا أنه يأتى على رأس أولوياته، هو حل أزمة ملف بدل العدوى، وأنه يسعى بكل قوة لزيادته، وكذلك اهتماماته بإقامات الإطباء من خلال الاهتمام بالاستراحات الخاصة لهم.   

واستقبل الدكتور جمال شعبان خلال جولته، الدكتور محمود يوسف رئيس قسم القلب بجامعة المنصورة، وعدد الأطباء , ولفيف من شباب الأطباء من المنصورة والدلتا.

 

67924154_1145481835651570_185495479985897472_n

 
الدكتور جمال شعبان أثناء جولتة الانتخابية بمستشفى المنصورة 

 

68378623_1370137806471388_8851966526639570944_n
 
1

 

67867505_2228031927294050_8456364304550068224_n - Copy
 
2

 

67559388_2291046357826987_976627154534006784_n - Copy - Copy
 
3

 

67455580_411767056351681_5222367347863453696_n - Copy - Copy
 
3

 

67456563_482916795607577_8719750837515059200_n - Copy - Copy
 
4

 

67486220_942806199445038_7368415149641695232_n - Copy - Copy
 
5

 

67503233_458277921680473_7274497808449667072_n - Copy - Copy
 
6

 

67682282_481211429381904_7591509537840955392_n - Copy
 
7

 

67732512_2349560968461890_7822136413914136576_n (1) - Copy
 

 


الاطباء

نقابة الأطباء

انتخابات نقابة الأطباء

مرشحى نقابة الاطباء

جمال شعبان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أستون فيلا يواصل ثورة الميركاتو قبل انطلاق الدورى الإنجليزى.. "الفيلانز" يبرم صفقتين فى 24 ساعة بضم حارس بيرنلى ونجم زيمبابوى.. 132 مليون جنيه إسترلينى قيمة 12 صفقة للعائد لدورى الأضواء.. وساويرس كلمة السر

أستون فيلا يواصل ثورة الميركاتو قبل انطلاق الدورى الإنجليزى.. "الفيلانز" يبرم صفقتين فى 24 ساعة بضم حارس بيرنلى ونجم زيمبابوى.. 132 مليون جنيه إسترلينى قيمة 12 صفقة للعائد لدورى الأضواء.. وساويرس كلمة السر

فيديو معلوماتى.. اعرف ماكينات تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

فيديو معلوماتى.. اعرف ماكينات تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

شاهد.."مباشر قطر": تنظيم الحمدين يحول سفارة قطر بالصومال لوكر للإرهابيين

شاهد.."مباشر قطر": تنظيم الحمدين يحول سفارة قطر بالصومال لوكر للإرهابيين

قفشة: ديسابر ضغط لانتقالى للزمالك.. وعبد الحفيظ سبب تمسكى بالأهلى

قفشة: ديسابر ضغط لانتقالى للزمالك.. وعبد الحفيظ سبب تمسكى بالأهلى

قبل طرحه.. برومو "FORD v FERRARI" يحقق هذا الرقم على يوتيوب

قبل طرحه.. برومو "FORD v FERRARI" يحقق هذا الرقم على يوتيوب

محمد صلاح: إختيارات أجيرى "غلط ".. والدليل إختيار الشناوى كأفضل لاعب

محمد صلاح: إختيارات أجيرى "غلط ".. والدليل إختيار الشناوى كأفضل لاعب

باحثون يطورون سماداً جديدا يقلل التلوث.. اعرف التفاصيل

باحثون يطورون سماداً جديدا يقلل التلوث.. اعرف التفاصيل

أغرب عادات الفنانين.. كاريوكا تهوى التماسيح المحنطة والفراشة تفهم لغة الكلاب

أغرب عادات الفنانين.. كاريوكا تهوى التماسيح المحنطة والفراشة تفهم لغة الكلاب

سفر 9 ألاف حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية حتى الآن.. ومؤسسة الحج تصدر نصائح طبية لزوار بيت الله الحرام حرصا على صحة المرضى.. وتنصح الحجاج بالإكثار من شرب السوائل الطازجة وعدم تبادل أوعية الشرب مع الآخرين

سفر 9 ألاف حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية حتى الآن.. ومؤسسة الحج تصدر نصائح طبية لزوار بيت الله الحرام حرصا على صحة المرضى.. وتنصح الحجاج بالإكثار من شرب السوائل الطازجة وعدم تبادل أوعية الشرب مع الآخرين

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة "إطلع بره" ببطولة افريقيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة "إطلع بره" ببطولة افريقيا

تفاصيل أول سوق جملة بمدينة السادات باستثمارات 136 مليون جنيه

تفاصيل أول سوق جملة بمدينة السادات باستثمارات 136 مليون جنيه

انطلاق "حياة كريمة " فى مناطق يصل بها نسبه الفقر 70% فأكثر.. و تخصيص مليار و140 مليون جنيه لـ87 قرية من إجمالى 277 من الأكثر احتياجًا فى11 محافظة.. و توفير فرص عمل للشباب وتجهيز العرائس اليتيمات أبرز الأنشطة

انطلاق "حياة كريمة " فى مناطق يصل بها نسبه الفقر 70% فأكثر.. و تخصيص مليار و140 مليون جنيه لـ87 قرية من إجمالى 277 من الأكثر احتياجًا فى11 محافظة.. و توفير فرص عمل للشباب وتجهيز العرائس اليتيمات أبرز الأنشطة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة