اليوم.. مصر للطيران تسير 16 رحلة جوية لنقل 3700 حاجا إلى الأراضى المقدسة

كتب محمود عبد الغنى

تسير مصر للطيران اليوم الجمعة 16 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 3700 حاجًا بواقع 7 رحلات إلي جدة لنقل 1500 حاجًا و 9 رحلات جوية إلي المدينة المنورة لنقل 2200 حاجًا من حجاج تضامن قنا وسوهاج والأقصر وقرعة مجلس النواب وتنازلات وترانزيت هونج كونج و تورنتو و نيويورك وجمعية المحاربين القدماء وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل .

يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران من المقرر أن تنقل هذا العام إلى الأراضى المقدسة 76 ألف حاجا، على 350 رحلة جوية، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس الجاري، فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 من الشهر الحالي.