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النيابة تطلب التحريات التكميلية لكشف هوية المتهمين بالسطو على محطة وقود الهرم

الجمعة، 02 أغسطس 2019 08:00 ص
النيابة تطلب التحريات التكميلية لكشف هوية المتهمين بالسطو على محطة وقود الهرم سطو مسلح- ارشيفيه
كتب أحمد الجعفرى

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تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها، لكشف تفاصيل السطو المسلح على محطة وقود فى الهرم، واستيلاء المتهمون المجهولون على مبلغ مالى قدره 350 ألف جنيه، للوقوف على ظروف وملابسات الجريمة، حيث طلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

ذكر مصدر أمنى، أن فريق البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، الذى يتولى إجراء التحريات فى حادث السطو المسلح على محطة بنزين بالهرم، والاستيلاء على مبلغ 350 ألف جنيه، على وشك الكشف عن هوية مرتكبى الجريمة، حيث تم التوصل لعدة دلائل، من شأنها تحديد هوية الجناة، تمهيدا للقبض عليهم.

وأضاف المصدر، أنه تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بمحطة البنزين، وتحديد الطريق الذى سلكه المتهمون فى الهرب، من خلال فحص كاميرات المراقبة بالمناطق المجاورة للمحطة.

ويفحص فريق البحث الجنائى، عددا من الأشخاص السابق عملهم بمحطة البنزين، بالإضافة إلى فحص السيارات المترددة على المحطة قبل الحادث بعدة أيام، فى محاولة للتوصل لهوية قائد السيارة الخاصة بالمتهمين، وبيان تردده على المحطة من عدمه.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض محطة بنزين بالهرم، للسرقة بالإكراه على يد مسلحين.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبسؤال العاملين بمحطة البنزين، ذكروا أن 3 مسلحين، هددوهم بالأسلحة، وأجبروهم على فتح الخزنة الخاصة بالمحطة، واستولوا على مبلغ 350 ألف جنيه، وفروا هاربين، وحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات للقبض على المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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