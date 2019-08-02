سوبر كورة
Ads
الجمعة، 02 أغسطس 2019 06:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

الشيكولاتة الداكنة تنتج شعورًا بالنشوة يشبه الحشيش

الجمعة، 02 أغسطس 2019 08:30 ص
الشيكولاتة الداكنة تنتج شعورًا بالنشوة يشبه الحشيش الشيكولاته
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف فريق من الباحثين اليوم أن الأشخاص الذين يتناولون بانتظام الشوكولاتة الداكنة هم أقل عرضة للاكتئاب.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، استفسر العلماء من أكثر من 13000 شخص عن استهلاكهم من الشوكولاته وأعراض الاكتئاب.

ووجد الباحثون أن المتطوعين الذين أبلغوا عن تناول أي شوكولاتة داكنة كانوا أقل عرضة للإبلاغ عن أي علامات للاكتئاب.

واعترف باحثون في جامعة كوليدج لندن أنهم لم يتمكنوا من إثبات الاكتئاب في مكافحة الشوكولاتة وقال الخبراء إن هناك حاجة إلى مزيد من التجارب.

ومع ذلك ، قالوا إن "الشوكولاتة" تحتوي على عدد من المكونات ذات التأثير النفساني - بما في ذلك "الأندامين"، التي تنتج شعورًا بالنشوة يشبه شعور تعاطى الحشيش.

تحتوي الشوكولاته الداكنة أيضًا على المزيد من مضادات الأكسدة ما يقلل من الالتهابات في الجسم - وهو رد فعل يعتقد بعض الخبراء أنه مرتبط بالاكتئاب.

ومع ذلك أقر الفريق أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب يتناولون كميات أقل من الشوكولاتة لأن مزاجهم المنخفض يجعلهم يفقدون الاهتمام بتناول الحلويات.

ويؤثر الاكتئاب على أكثر من 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وهو السبب الرئيسي العالمي للإعاقة.


الشيكولاته

فوائد الشيكولاته

الشيكولاته الداكنة

شيكولاته

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد طرح ألبومه "فارق معاك".. رامى صبرى تريند على يوتيوب وتويتر

بعد طرح ألبومه "فارق معاك".. رامى صبرى تريند على يوتيوب وتويتر

حسام غالى مفاجأة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة ويتولى الإشراف على المنتخب

حسام غالى مفاجأة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة ويتولى الإشراف على المنتخب

شاهد.. البوستر الرسمى لفيلم Rambo: Last Blood بطولة سيلفستر ستالونى

شاهد.. البوستر الرسمى لفيلم Rambo: Last Blood بطولة سيلفستر ستالونى

الملامح الأولى للموسم الثالث لمسلسل الغموض 13 Reasons Why

الملامح الأولى للموسم الثالث لمسلسل الغموض 13 Reasons Why

طارق العشرى يعلن انتقال إمام عاشور إلى الزمالك رسمياً

طارق العشرى يعلن انتقال إمام عاشور إلى الزمالك رسمياً

لأول مرة.. سيدة فرنسية تدير كأس السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

لأول مرة.. سيدة فرنسية تدير كأس السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

أستون فيلا يواصل ثورة الميركاتو قبل انطلاق الدورى الإنجليزى.. "الفيلانز" يبرم صفقتين فى 24 ساعة بضم حارس بيرنلى ونجم زيمبابوى.. 132 مليون جنيه إسترلينى قيمة 12 صفقة للعائد لدورى الأضواء.. وساويرس كلمة السر

أستون فيلا يواصل ثورة الميركاتو قبل انطلاق الدورى الإنجليزى.. "الفيلانز" يبرم صفقتين فى 24 ساعة بضم حارس بيرنلى ونجم زيمبابوى.. 132 مليون جنيه إسترلينى قيمة 12 صفقة للعائد لدورى الأضواء.. وساويرس كلمة السر

فيديو معلوماتى.. اعرف ماكينات تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

فيديو معلوماتى.. اعرف ماكينات تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

شاهد.."مباشر قطر": تنظيم الحمدين يحول سفارة قطر بالصومال لوكر للإرهابيين

شاهد.."مباشر قطر": تنظيم الحمدين يحول سفارة قطر بالصومال لوكر للإرهابيين

قفشة: ديسابر ضغط لانتقالى للزمالك.. وعبد الحفيظ سبب تمسكى بالأهلى

قفشة: ديسابر ضغط لانتقالى للزمالك.. وعبد الحفيظ سبب تمسكى بالأهلى

قبل طرحه.. برومو "FORD v FERRARI" يحقق هذا الرقم على يوتيوب

قبل طرحه.. برومو "FORD v FERRARI" يحقق هذا الرقم على يوتيوب

محمد صلاح: إختيارات أجيرى "غلط ".. والدليل إختيار الشناوى كأفضل لاعب

محمد صلاح: إختيارات أجيرى "غلط ".. والدليل إختيار الشناوى كأفضل لاعب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة