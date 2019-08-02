التعليم العالى: 180 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثانية حتى الآن

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 180 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعى 2019/2020.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأحد المقبل.

وانطلقت أعمال المرحلة الثانية من التنسيق، بتسجيل الرغبات للطلاب بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%، الأربعاء الموافق 31 يوليو الجاري، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأحد الموافق 4 أغسطس المقبل.

وأعلنت الوزارة، انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق بداية الأربعاء 31 يوليو وحتى يوم الأحد المقبل، معلنة أن إجمالى الطلاب المقرر قبولهم فى هذه المرحلة 229978 طالب وطالبة، بواقع 175673 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.