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"البحوث الإسلامية": قافلة مشتركة بين وعاظ الأزهر وأئمة الأوقاف فى القليوبية

الجمعة، 02 أغسطس 2019 03:39 م
"البحوث الإسلامية": قافلة مشتركة بين وعاظ الأزهر وأئمة الأوقاف فى القليوبية مجمع البحوث الإسلامية - أرشيفية
كتب لؤى على

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وجه مجمع البحوث الإسلامية اليوم قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية إلى منطقة بهتيم بمحافظة القليوبية، وذلك فى إطار التعاون لتوحيد الجهود التوعوية المبذولة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية.

 

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عيّاد إن موضوع القافلة يتناول كيفية اغتنام مواسم الطاعات، وذلك بالتزامن مع بداية عشر ذى الحجة والتى تعتبر من أهم مواسم الطاعة والمغفرة، وكيف يستفيد الإنسان من هذه الأيام فى الوقوف مع النفس وتدريبها على المعاملة الحسنة مع الناس وأن تكون نفسا نافعة لغيرها ولمجتمعها.

 

أضاف عيّاد أن القافلة يشارك فيها وعاظ الأزهر الشريف وأئمة وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، حيث تركز على بيان فضل هذه العشر، وحث الناس على فضائل الأعمال، وبيان فضل العطاء والبذل، وبيان الأثر الكبير للتكافل الاجتماعى فى الحفاظ على قوة المجتمع وسلامته من الأحقاد والضّغائن والتّحاسد، بالإضافة إلى استحضار معانى التعاون والبناء والعفو والتسامح فيما بينهم.

 

أوضح الأمين العام أن القافلة تستهدف التأكيد على ضرورة وأهمية استشعار المسؤولية نحو الأسرة والمجتمع والوطن، مع التأكيد على قيم الرحمة والتكافل والتعاون فى المجتمع الواحد، وإشاعة روح التراحم بين الناس.

 

 


مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

قافلة دعوية

وزيو الاوقاف

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