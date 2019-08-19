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5 مصطلحات جديدة فى قانون المحكمة الاقتصادية الجديد.. تعرف عليها

الإثنين، 19 أغسطس 2019 02:00 ص
5 مصطلحات جديدة فى قانون المحكمة الاقتصادية الجديد.. تعرف عليها المحكمة الاقتصادية_أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تضمنت تعديلات قانون المحكمة الاقتصادية الجديد، عدة مصطلحات جديدة، تضمن الآتى:

1-السجل الإلكتروني: السجل الإلكترونى المعد بالمحاكم الاقتصادية لقيد بيانات الأشخاص، والجهات المنصوص عليها فى القانون، ووسيلة التواصل معهم التى تمكن راغب الإعلان من إخطار الخصوم بالدعوى.

2-العنوان الإلكترونى المختار: الموطن الذى يحدده الأشخاص والجهات المبينة بالقانون، لإعلانهم بجميع اجراءات الدعاوى المقامة إلكترونيا، سواء تمثل فى بريد الكترونى خاص بهم أو رقم هاتف أو غيرها من الوسائل التكنولوجية.

3-الإيداع الإلكترونى: وسيلة إقامة صحيفة الدعوى وقيدها، وكذلك الطلبات العارضة والتدخل والإدخال.

4-الموقع الإلكتروني: موقع خاص بالمحكمة الاقتصادية المختصة والمخصص لإقامة قيد وإعلان الدعاوى إلكترونيًا.

5-السداد الإلكتروني: الوسيلة التى توفرها المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية لسداد جميع رسوم استخدام خدمة التقاضى الإلكتروني، بالمحاكم الاقتصادية والرسوم القضائية والدمغات المقررة.

 


المحكمة الاقتصادية

السداد الاليكترونى

قانون المحكمة الاقتصادية

السجل الاليكترونى

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