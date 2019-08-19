مقتل 4 جنود نيجيريين فى هجوم لتنظيم داعش الإرهابى

كتب محمد تهامى زكى

قتل أربعة جنود نيجيريين فى شمال شرق البلاد فى هجوم شنّه مسلّحون تابعون لتنظيم داعش ، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية.

وقال ضابط فى الجيش النيجيرى، وفقا لـ"سكاى نيوز" العربية، إنّ المهاجمين الذين يرجّح أنهم عناصر فى تنظيم داعش فى غرب إفريقيا أطلقوا النار على دورية عسكرية فى قرية "موجولا" بالقرب من الحدود مع الكاميرون، ممّا أسفر عن مقتل أربعة جنود واستيلائهم على مدفعين رشاشين.

وأضاف إنّ قواتنا فى "موجولا" تعرّضت لهجوم شنّه إرهابيو تنظيم داعش فى غرب إفريقيا، فى كمين خسرنا فيه أربعة جنود.

بدوره قال ضابط ثان طلب بدوره عدم نشر اسمه، إنّ الجيش خسر أربعة عناصر فى الهجوم وإنّ الإرهابيين استولوا على سيارتين عسكريتين صغيرتين، لكنهم سرعان ما اضطروا للتخلّى عنهما بسبب الحالة السيئة للطريق التى بطّأت من سرعتهم، مضيفا أنّ الإرهابيين نزعوا المدفعين الرشاشين المضادّين للطائرات من السيارتين وأخذوهما معهما.