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مقتل وإصابة 3 أشخاص أطلق صاحب مقهى النار عليهم بالجيزة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 12:49 ص
مقتل وإصابة 3 أشخاص أطلق صاحب مقهى النار عليهم بالجيزة جثة-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أطلق صاحب مقهى عدة طلقات من سلاح ناري بالجيزة، مما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص، وإصابة اثنين تم نقلهما إلى المستشفى في حالة حرجة، بسبب خلافات سابقة بينهم، وحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إعداد الأكمنة للقبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد إطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية، مما أسفر عن سقوط قتيل ومصابين. 


انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن صاحب مقهى أشهر سلاحا ناريا، وأطلق عدة أعيرة مما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص، وإصابة اثنين آخرين بطلقات نارية، تم نقلهما في حالة حرجة إلى المستشفى،بسبب خلافات سابقة بين الطرفين. 

 


وأفادت تحريات رجال المباحث أن المتهم فور ارتكابه الجريمة فر هاربا، وحرر محضر بالواقعة، وجاري إعداد الأكمنة للقبض عليه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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جريمة قتل بالجيزة

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