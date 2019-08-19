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فتح موقع بوابة الحكومة لتسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية بتنسيق الجامعة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 10:25 م
فتح موقع بوابة الحكومة لتسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية بتنسيق الجامعة جامعة الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على

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فتح الآن موقع بوابة الحكومة المصرية، من أجل تسجيل رغبات الدور الاول للثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسى 2019-2020، كما تستقبل ثلاث معامل للحاسب الآلى بجامعة الازهر بالقاهرة وطنطا واسيوط الطلاب ،لتسجيل رغباتهم ، كما يتاح لطلاب الأزهر الحضور لمعامل التنسيق بجميع الجامعات وتسجيل رغباتهم مجانا..
 
ولتسجيل الرغبات "إضغط هنا"
 
 
يذكر أن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بلغت هذا العام نسبة النجاح العامة 49.98% ، حيث يبلغ عدد الطلاب 132 ألفا و857 طالبا وطالبة ، تقدم للامتحان فعليا منهم 116 ألفا و8 طلاب وطالبة ،نجح منهم 57 ألفا و 892 طالبا وطالبة ،وتخلف عن دخول الامتحان 16 ألفا 859 طالبا وطالبة ،من القسم الأدبى 5686 ،ومن القسم العلمى تخلف 11 ألفا و 163 طالبا وطالبة.
 
 
 
ليصبح إجمالى عدد الراسبين ومن يحق لهم دخول الدور الثانى 58 ألف و116 ، من طلاب القسم الأدبى 46 ألفا و685 طالبا وطالبة ،أما القسم العلمى فيبلغ عددهم 11421، وبلغت نسبة النجاح بالقسم الأدبى 41.78%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات فى هذا القسم 85867، حضر منهم 80181، وبلغ عدد الناجحين منهم 33496، أما القسم العلمى فجاءت 67.98%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات فى هذا القسم 46835، حضر منهم 35672، وبلغ عدد الناجحين منهم 24251، أما قسم الشعبة الإسلامية 93.55%، فتقدم للامتحان 155 حضروا جميعم للامتحان، نجح منهم 145 طالبًا.
 
 
 
 

تنسيق الثانوية الازهرية 2019

الازهر الشريف

موقع التنسيق

جامعة الازهر

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