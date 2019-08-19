فتح موقع بوابة الحكومة لتسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية بتنسيق الجامعة

كتب لؤى على

فتح الآن موقع بوابة الحكومة المصرية، من أجل تسجيل رغبات الدور الاول للثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسى 2019-2020، كما تستقبل ثلاث معامل للحاسب الآلى بجامعة الازهر بالقاهرة وطنطا واسيوط الطلاب ،لتسجيل رغباتهم ، كما يتاح لطلاب الأزهر الحضور لمعامل التنسيق بجميع الجامعات وتسجيل رغباتهم مجانا..

يذكر أن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بلغت هذا العام نسبة النجاح العامة 49.98% ، حيث يبلغ عدد الطلاب 132 ألفا و857 طالبا وطالبة ، تقدم للامتحان فعليا منهم 116 ألفا و8 طلاب وطالبة ،نجح منهم 57 ألفا و 892 طالبا وطالبة ،وتخلف عن دخول الامتحان 16 ألفا 859 طالبا وطالبة ،من القسم الأدبى 5686 ،ومن القسم العلمى تخلف 11 ألفا و 163 طالبا وطالبة.

ليصبح إجمالى عدد الراسبين ومن يحق لهم دخول الدور الثانى 58 ألف و116 ، من طلاب القسم الأدبى 46 ألفا و685 طالبا وطالبة ،أما القسم العلمى فيبلغ عددهم 11421، وبلغت نسبة النجاح بالقسم الأدبى 41.78%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات فى هذا القسم 85867، حضر منهم 80181، وبلغ عدد الناجحين منهم 33496، أما القسم العلمى فجاءت 67.98%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات فى هذا القسم 46835، حضر منهم 35672، وبلغ عدد الناجحين منهم 24251، أما قسم الشعبة الإسلامية 93.55%، فتقدم للامتحان 155 حضروا جميعم للامتحان، نجح منهم 145 طالبًا.