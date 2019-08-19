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فى ذكرى الـ 85 لبداية المسيرة الطويلة..

رئيس الصين يحث أعضاء الحزب على تحقيق تجديد شباب الأمة الصينية

الإثنين، 19 أغسطس 2019 12:17 م
رئيس الصين يحث أعضاء الحزب على تحقيق تجديد شباب الأمة الصينية الرئيس الصيني، شي جين بينج
وكالات

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حث الرئيس الصيني، شي جين بينج، أعضاء الحزب الشيوعي الصيني، ومسؤولين آخرين على أن يضعوا فى اعتبارهم بشكل قوى التطلع الأصلى للحزب ، وكذا مهمته وطبيعته، وهدفه وأن يعملوا على تحقيق تقدم فى المسيرة الطويلة في العصر الجديد.

ونقلت وكالة شينخوا عن شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بهذه التصريحات في توجيهات حديثة بشأن نشاط نفذه الصحفيون لاستعراض طريق المسيرة الطويلة، حيث تتبع مجددا أكثر من 1300 صحفي في الفترة من 11 يونيو إلى 18 أغسطس، الأحداث على طريق المسيرة الطويلة ونشروا أكثر من 10 آلاف تقرير.

وقُدمت توجيهات شي في اجتماع لمراجعة إنجازات هذا النشاط، وعقد الاجتماع في هوينينج بمقاطعة قانسو شمال غربي الصين.

وقال شي ، إن النشاط له أهمية كبيرة لتعزيز روح المسيرة الطويلة في العام الذي يوافق الذكرى الـ70 ، لتأسيس جمهورية الصين الشعبية،  وفي ظل الحملة التعليمية التى أطلقها الحزب تحت عنوان "البقاء على الإخلاص لمهمتنا التأسيسية".

وحث الأعضاء والمسؤولين على دراسة تاريخ الحزب الشيوعي الصيني، وجمهورية الصين الشعبية باهتمام، وتدعيم إيمانهم، وتطبيق نظريات وسياسات الحزب بعناية، من أجل تخطي الحواجز على طريق المسيرة الطويلة في العصر الجديد نحو تحقيق تجديد شباب الأمة الصينية.

ويوافق هذا العام الذكرى الـ85 لبداية المسيرة الطويلة.


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الصين

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