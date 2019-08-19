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بدء الأسبوع اللاتينى الكاريبى حول تغير المناخ فى البرازيل

الإثنين، 19 أغسطس 2019 01:21 م
بدء الأسبوع اللاتينى الكاريبى حول تغير المناخ فى البرازيل تغير المناخ - ارشيفية
كتبت فاطمة شوقى

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قالت وكالة "برينسا لاتينا" إن أسبوع أمريكا اللاتينية والكاريبى، حول تغير المناح بدأ برعاية الأمم المتحدة فى سلفادور عاصمة ولاية باهيا البرازيلية، بمشاركة أكثر من 3 آلاف ممثل عن 33 بلدا.
 
وأشارت الوكالة، إلى أن المناقشات، ستتركز على تعزيز استجابة المنطقة لتغير المناخ، كما تهدف المناقشات أيضًا إلى تنفيذ اتفاقية باريس، وهو اتفاق متعدد القوميات لمكافحة تغير المناخ، يسبق الأسبوع اجتماع الأمم المتحدة (COP-25) ، والذى سيعقد فى ديسمبر فى تشيلى.
 
يشهد افتتاح الأسبوع اليوم الاثنين، على إنشاء فريق سلفادور المعنى بتغير المناخ، فى هذه المناسبة ، حيث يعلن مجلس المدينة عن الخطة البلدية للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
 
وسيكون للأسبوع جدول زمنى ديناميكى للأنشطة التى ستظهر الطموح المناخى المتزايد فى جميع أنحاء المنطقة من المناقشات الفنية إلى الحوارات المواضيعية رفيعة المستوى.
 
 

البرازيل

تغير المناخ

الامم المتحدة

مكافحة تغير المناخ

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