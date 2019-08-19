سوبر كورة
Ads
الإثنين، 19 أغسطس 2019 05:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

"الدوما" يعقد جلسة طارئة لبحث التدخل الخارجى بشؤون روسيا الداخلية

الإثنين، 19 أغسطس 2019 03:06 م
"الدوما" يعقد جلسة طارئة لبحث التدخل الخارجى بشؤون روسيا الداخلية مجلس الدوما الروسى
موسكو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث مجلس الدوما الروسى، فى جلسة طارئة اليوم الاثنين، التدخل الخارجى فى الشؤون الداخلية الروسية ولا سيما الانتخابات.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن رئيس لجنة الشؤون الأمنية فياتشيسلاف فولودين فى الدوما قوله إن المجلس بحث ملف ترويج وكالات أنباء أجنبية لأنباء ملفقة وغير صحيحة، وناقش هذه التدخلات وكيفية تغطيتها من قبل وسائل الإعلام المستخدمة وتسخيرها لرصد المظاهرات غير المرخصة بوسط العاصمة الروسية موسكو التى شهدتها أواخر شهر يوليو الماضى.

وأضاف أن المجلس ناقش أيضا دور القنصليات والسفارات الأجنبية وخاصة الغربية داخل موسكو والتى كان لها دور كبير فى إشعال الفتن فى موسكو.

وكانت فصائل معارضة فى مجلس النواب الروسى قد دعت - فى وقت سابق - إلى إجراء تحقيق فى تدخل وسائل إعلام أجنبية وبعثات دبلوماسية فى شؤون البلاد الداخلية، فيما أيد حزب روسيا الموحدة الحاكم هذه المبادرة.

 


مجلس الدوما الروسى

روسيا

الدوما الروسى

موسكو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يستعرض مسار نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

رئيس الوزراء يستعرض مسار نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

قارئ لأبطال اليد: أحسن جيل شوفته فى حياتى وأتمنى تقديرهم ماديا ومعنويا

قارئ لأبطال اليد: أحسن جيل شوفته فى حياتى وأتمنى تقديرهم ماديا ومعنويا

الصور الأولى لضريح أبوالإخلاص الزرقانى بعد نقله لميدان أبوالعباس بالإسكندرية

الصور الأولى لضريح أبوالإخلاص الزرقانى بعد نقله لميدان أبوالعباس بالإسكندرية

شاهد: ظاهرة الاحتباس الحرارى تتسبب فى قتل الأسماك بألاسكا

شاهد: ظاهرة الاحتباس الحرارى تتسبب فى قتل الأسماك بألاسكا

صدمة فى الوسط الفنى بعد اعتزال إليسا الغناء.. هاشتاج كلنا إليسا يتصدر "تويتر".. رسائل نجوم الفن يطالبونها بالتراجع عن القرار.. سيرين: "حبيبة الملايين".. منة شلبى: "لا يوجد مثلك".. وأصالة:"نحتاجك بيننا"

صدمة فى الوسط الفنى بعد اعتزال إليسا الغناء.. هاشتاج كلنا إليسا يتصدر "تويتر".. رسائل نجوم الفن يطالبونها بالتراجع عن القرار.. سيرين: "حبيبة الملايين".. منة شلبى: "لا يوجد مثلك".. وأصالة:"نحتاجك بيننا"

بالأرقام.. الضرائب المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بعد توفيق أوضاعها

بالأرقام.. الضرائب المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بعد توفيق أوضاعها

ترحيل المخرج خالد مرعى لقسم النزهه لإيداعه الحبس بتهمة تهريب مخدرات

ترحيل المخرج خالد مرعى لقسم النزهه لإيداعه الحبس بتهمة تهريب مخدرات

السجن 15 سنة لـ5 بتهمة مقاومة السلطات واستعمال القوة مع ضباط شرطة بسوهاج

السجن 15 سنة لـ5 بتهمة مقاومة السلطات واستعمال القوة مع ضباط شرطة بسوهاج

بشهادة دولية.. مصر ضمن أسرع الاقتصادات نموا فى العالم.. وكيل خطة البرلمان: معدلات النمو الاقتصادى فى مصر ضعف المعدلات العالمية.. وخبراء: الإصلاح الاقتصادى وضعنا بمصاف الدول العظمى.. ومناخ الاستثمار يتحسن

بشهادة دولية.. مصر ضمن أسرع الاقتصادات نموا فى العالم.. وكيل خطة البرلمان: معدلات النمو الاقتصادى فى مصر ضعف المعدلات العالمية.. وخبراء: الإصلاح الاقتصادى وضعنا بمصاف الدول العظمى.. ومناخ الاستثمار يتحسن

الاستئناف تتسلم ملف قضية التخابر مع "داعش" لتحديد جلسة محاكمة المتهمين

الاستئناف تتسلم ملف قضية التخابر مع "داعش" لتحديد جلسة محاكمة المتهمين

فيفا يعلن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة "بوشكاش".. فيديو

فيفا يعلن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة "بوشكاش".. فيديو

رحل "لاسارتى" وترك لنا الـ"مارتن" بتاعه.."محمد يوسف"

رحل "لاسارتى" وترك لنا الـ"مارتن" بتاعه.."محمد يوسف"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة