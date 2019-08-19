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الأوقاف: صكوك الأضاحى تجاوزت 96 مليون جنيه وتوفير ألف طن لمليون أسرة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 06:56 م
الأوقاف: صكوك الأضاحى تجاوزت 96 مليون جنيه وتوفير ألف طن لمليون أسرة صكوك أضاحى - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت

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أكدت وزارة الأوقاف، أن عائدات صكوك أضاحى الأوقاف حققت أكثر من 96 مليون جنيه حتى الآن، بواقع ألف طن لتغطية مليون أسرة، موضحة أنه يجرى تجميع مبيعات جلود الأضاحى لتحويل ثمنها إلى لحوم صالح الأسر الأولى بالرعاية وسنعلن خلال أيام عن المحصلة النهائية لمشروعي الصكوك والجلود معا.
 
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى، والشيخ صبرى ياسين رئيس قطاع المديريات مع وفد من الوزارة الأوقاف، تابعوا سير العمل بمجزر البساتين الآلى، حيث تتم عمليات التشفية والتعبئة والتبريد والتجميد، وانطلاق سيارات التوزيع، حيث أكدوا على أن العمل يجرى على قدم وساق وفى صورة مشرفة.
 
جدير بالذكر أن جميع الأضاحى تم الانتهاء من ذبحها فى الوقت الشرعى للذبح. وكانت وزارة الأوقاف تعاقدت مع وزارة التموين على ستة آلاف رأس أضحية من البقر، بواقع ألف طن لتغطية مليون أسرة، ومازالت الوزارة في انتظار التسميع النهائي للمبالغ المجمعة بالحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي.
 
 

صكوك الاضاحي

الأوقاف

وزارة التموين

الاضاحي

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