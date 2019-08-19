الأطباء يستخرجون 64 خرزة مغناطيسية من معدة طفل صينى.. صور

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقرير لها اليوم الاثنين، أن الأطباء قاموا باستخراج 64 خرزة مغناطيسية من معدة صبي يبلغ من العمر 6 سنوات، بعد أن ذهب إلى المستشفى مصابا بألم في البطن.



الكرات المغناطيسية

أظهرت الأشعة السينية مجموعة من الظلال المعدنية داخل أمعائه، واستغرقت العملية الجراحية لاستخراج الخرزات من أمعاء الطفل 3 ساعات، حيث كان تم نقل الطفل الصيني، الذي لم يكشف عن اسمه، البالغ من العمر 6 سنوات، إلى أقرب مستشفى بعد أن كان يعاني من آلام في المعدة.



صورة للخرز

وذكرت وسائل الإعلام أن الصبي ابتلع اللعب التي اشترتها والدته للعب بها ، وقال طبيب الأطفال شوبو، إن الصبي في حالة مستقرة بعد إجراء العملية ، كما ذكرت وسائل الإعلام، إن الإجراء يشمل إزالة أجزاء من الأمعاء الدقيقة للطفل.

قال الدكتور شو، إن حبات النيوديميوم المغناطيسية المسماة "بوكي بولز"، يمكن أن تمزق أمعاءه، الأمر الذي كان من شأنه أن يعرض حياته "لخطر حقيقي".

وأضاف : "قبل يومين من الجراحة، اكتشفنا أن الطفل ابتلع 64 خرزة مغناطيسية، والداه لم يكونا على علم بذلك، بعد تناول الخرز، لم يتعرض لأي آثار سلبية حتى بعد مرور حوالي 6 ساعات قبل نقله إلى المستشفى.في عمليات المسح، وجدنا مجموعة من الظلال عالية الكثافة، بدا الأمر وكأنه قلادة، سألته عمّا إذا كان قد ابتلع الكرات او الخرز المغناطيسية، فقال نعم".

وأكد الدكتور شو، أن والدة الصبي كشفت أنها اشترت له مجموعة من 64 كرة أو خرزة من البوكي، واعترف الصبي بأنه أكلها.