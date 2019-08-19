الأرصاد: طقس مستقر بالـ72 ساعة المقبلة والرطوبة تقل لـ60 % بالقاهرة

كتب محمود راغب

كشف محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار حالة الجو خلال الـ 72 ساعة المقبلة، لافتا إلى أن درجات الحرارة انخفضت ووصلت لمعدلاتها الطبيعية، حيث يسود طقس صيفى معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون لطيف على كافة الأنحاء ليلا.

وأضاف مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن نسب الرطوبة ستقل خلال الـ72 ساعة المقبلة، نتيجة تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والقاهرة مما يقلل نسب الرطوبة على سطح الأرض ويزيد الاحساس بتحسن فى حالة الجو، لافتا إلى أن نسب الرطوبة ستتراوح بين 60 و 70 % على القاهرة ، و 70 لـ 80% على السواحل الشمالية .

وأكد مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك نشاط محدود للرياح على سواحلنا الشمالية والوجه البحرى والقاهرة خاصة خلال فترات الليل يقلل من إحساسنا بنسب الرطوبة، لافتا إلى أنه لا يوجد أية ظواهر جوية سوى الشبورة المائية على الطرق فى الصباح الباكر، مما يحتم على المسافرين والسائقين على الطرق توخى الحذر، مؤكدا أن الأجواء بصفة عامة مستقرة، ويمكن الاستمتاع بعطلة نهاية العام الدراسى فى الحدائق والمتنزهات، وعلى الشواطئ.