اعرفى السبب وعالجيه.. ليه رموشك بتقع وإزاى تتعاملى معاها

كتبت نهير عبد النبى

نتيجة استخدام مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية أو سوء التغذية تتعرض العديد من السيدات لتساقط الرموش ما يؤثر على حالتهن النفسية، ولكن هناك أسباب أخرى تسبب تساقط الرموش عند السيدات وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فهى:



الرموش

1:ضعف الجهاز المناعى عند السيدات يسبب تساقط الشعر والرموش، كما يسبب ضعف عام فى الجسم.

2:اضطرابات الغدة الدرقية يسبب تساقط الرموش وشعر الحواجب والرأس، كما يسبب التعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على بذل أى مجهود.

3:سوء التغذية وإهمال تناول الأطعمة الصحية التى تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية تسبب تساقط رموش الشعر.

4:إصابة العين ببعض المشاكل والالتهابات تسبب تساقط الرموش.

5: استخدام مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية تسبب تساقط الرموش وضعفها، لذلك ينصح بعدم تناول أى مستحضرات تجميل إلا بعد التأكد من جودتها وصلاحيتها.

وعلاج تساقط الرموش يعتمد على علاج المشكلة الاساسية مع تناول المكملات الغذائية التى تساعد فى علاج تساقط الشعر والاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه والأطعمة الصحية وعدم استخدام مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية.