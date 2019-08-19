إعلام القاهرة تنتصر للمرأة.. رئيس الجامعة يعين 3 وكيلات جدد والعميدة بقرار جمهورى

وائل ربيعى

بعد أيام قليلة من تعيين الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، بقرار جمهورى من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تعيين 3 وكيلات جدد للكلية.

تضمنت قرارات رئيس الجامعة، تعيين الدكتورة سلوى العوادلى، وكيلا لكلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هبة السمرى، وكيلا للكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة حنان جنيد، وكيلا للكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، أن هذه القرارات الجديدة تضمن استقرار العمل بالكلية بعد قرار تعيين العميدة؛ لتبدأ كلية الإعلام عصرا جديدا من التطوير فى ظل خطة التطوير التى قدمتها الدكتورة هويدا مصطفى، العميدة الجديدة.

وأشارت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، إلى أنها تمتلك خطة طموحة لتطوير العمل بالكلية مبنية على برامج تدريبية قوية للطلاب، وإجراءات جديدة لدعم منظومة البحث العلمى بالكلية واستغلال استديوهات الكلية لتدريب الطلاب على أحدث النظم الإعلامية.