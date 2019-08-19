إدارة الصيدلة تكشف طرق تناول المكملات الغذائية حرصا على صحة المواطنين

كتب وليد عبد السلام

كشف مركز المعلومات الدوائية بوزارة الصحة والسكان عن آليات تناول المكملات الغذائية وطريقة التعامل معها، مؤكدا أن المكملات الغذائية تحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن للازمة للوظائف الحيوية التى يقوم بها الجسم.

وقال مركز المعلومات الدوائية بالإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، إنه يجب تناول المكملات الغذائية تحت اشراف الطبيب أو الصيدلى لأنها من الممكن أن تسبب مخاطر صحية عن الافراط فى تناولها.

وأوضح المركز، أن نقص الفيتامينات والمعادن يؤدى إلى الإصابة بالعديد من الأمراض والمشاكل الصحية ولا ينصح باستخدام البدائل دون استشارة الطبيب أو الصيدلى وذلك لاختلاف تركيزات الفيتامينات والمعادن من مستحضر لأخر

وأكد المركز أنه يفضل الاعتماد على المصادر الطبيعية للفيتامينات والمعادن مثل الفاكهه والخضروات وبعض المواد الغذائية ومعرفة الكميات المسموح بها يوميا بع استشارة الطبيب أو الصيدلى.