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إجلاء 8 آلاف شخص بسبب حرائق الغابات بجزر الكنارى

الإثنين، 19 أغسطس 2019 12:36 م
إجلاء 8 آلاف شخص بسبب حرائق الغابات بجزر الكنارى حرائق الغابات ـ صورة أرشيفية
مدريد(أ ش أ)

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أعلنت السلطات الأسبانية اليوم الاثنين، ارتفاع أعداد من تم إجلاؤهم جراء انتشار حرائق الغابات بجزيرة "كناريا الكبرى" بجزر الكنارى إلى 8 آلاف شخص.

وقالت متحدثة باسم سلطات الطوارىء فى المنطقة إن الحريق لا زال خارج عن السيطرة حيث أنه شديد الخطورة، وذلك حسبما نقلت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية.

وتشارك 16 طائرة وأكثر من 700 رجل إطفاء فى جهود السيطرة على النيران التى وصلت ألسنتها إلى ارتفاع 50 مترا، والتهمت النيران أكثر من 3400 هكتار من الأراضى وتستمر فى الانتشار بشكل كبير، ويشتعل الحريق بمنطقة جبلية بوسط الجزيرة ولم يصل حتى الآن إلى الساحل المزدحم بالسائحين.

يشار إلى أن الحريق بدأ أمس الأول السبت قرب بلدة "تيخيدا" ثم بدأ فى الانتشار فى عدة اتجاهات، وتعد تلك المرة الثانية هذا الشهر التى يتم فيها إخلاء البلدة بسبب حرائق الغابات.

 


جزر الكنارى

حرائق الغابات

حرائق الغابات فى جزر الكنارى

اسبانيا

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