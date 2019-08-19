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أحدث سفينة هيدروجرافية تصل مشروع ألكسندر روجوتسكى بتكليف من الدفاع الروسية

الإثنين، 19 أغسطس 2019 03:29 م
أحدث سفينة هيدروجرافية تصل مشروع ألكسندر روجوتسكى بتكليف من الدفاع الروسية سفينة هيدروجرافية
وكالات

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وصلت أحدث سفينة هيدروجرافية من مشروع 19910 "ألكسندر روجوتسكي"، المصمم خصيصًا لأسطول المحيط الهادئ في حوض بناء السفن بلاجوفيشينسكي، إلى كامشاتكا.

 

دخلت أحدث سفينة هيدروجرافية من مشروع 19910 "ألكسندر روجوتسكي" ، ضمن أسطول المحيط الهادئ، بتكليف من وزارة الدفاع الروسية في حوض بناء السفن بلاجوفيشينسكي، وقد وصلت إلى كامتشاتكا.

 

بدأ العمل على السفينة، التي تحمل اسم الأميرال والهيدروجراف الشهير، ألكسندر روجوتسكي، في فبراير 2016. تم احتساب عقد البناء حتى عام 2020، لكن المصنع نفذه قبل الموعد المحدد.

لقد تم بالفعل اختبار مجمع الملاحة، والهيدروجرافيا المركب على متن السفينة من قبل موظفي المصنع مع طاقم السفينة.

 

يبلغ طول السفينة حوالي 59 مترًا، والعرض 11.4 مترً، والعمق 5.4 مترً، والسعة 1270 طنًا.

تم تصميم "ألكسندر روجوتسكي" لدراسة التضاريس السفلية، وبمساعدتها سوف يقومون أيضًا بخدمة معدات الملاحة ونقل الأشخاص والبضائع. طاقم السفينة - 22 شخصا.

 


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ألكسندر روجوتسكي

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أسطول المحيط الهادئ

مجمع الملاحة

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