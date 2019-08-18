وزير الخارجية وبسام راضى ورجال أعمال بعزاء والد سحر نصر

كتب عبد الحليم

قدم وزير الخارجية سامح شكرى و السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، والكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وعدد من رجال الأعمال واجب العزاء للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى وفاة والدها أحمد محمد عبد المنعم نصر.

وشارك فى العزاء لفيف من رجال الأعمال وهم معتز رسلان وشريف الجبلي ومحمد الحوت، وأدي واجب العزاء أيضا وزيرتا الثقافة و التخطيط واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، والدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء الاسبق وعاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري والدكتور حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار الأسبق وأحمد السويدى ومحافظ كفر الشيخ السابق اللواء سيد نصر.

وقدمت الفنانة ليلى علوى والإعلامية لميس الحديدي وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، وعلى عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، وحارس مرمى منتخب مصر الأسبق نادر السيد وأشرف العربي وزير التخطيط السابق.