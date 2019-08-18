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مناظرة جثة عامل قتله شقيقه فى الموسكى: أصابه بجرح قطعى فى الرقبة

الأحد، 18 أغسطس 2019 01:45 م
مناظرة جثة عامل قتله شقيقه فى الموسكى: أصابه بجرح قطعى فى الرقبة جثة - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت مناظرة نيابة وسط القاهرة الكلية، لجثة عامل ذبحه شقيقه فى الموسكى، أنه فى العقد الخامس من العمر، بها ثلاث طعنات نافذة فى البطن، وجرح قطعى فى الرقبة تسبب فى قطع شريان وأوردة الرقبة فتسبب فى نزيف دموى غزير أسفر عن الوفاة فى الحال.

 

واستعملت النيابة، عن الحالة الصحية لنجار حاول الانتحار بعد ذبحه شقيقه فى الموسكى، تمهيدًا لسماع أقواله عقب تعافيه.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم شرع فى الانتحار والتخلص من حياته بقطع أصابعه وطعن نفسه فى الرقبة، لكن الأهالى تمكنوا من إنقاذه ونقله إلى مستشفى سيد جلال.

 

وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمكان الواقعة، والتى أثبتت تشاجر المتهم مع المجنى عليه، وإرسالها إلى الهيئة الوطنية لتفريغها، وإعداد تقرير حولها.

 

كان قسم شرطة باب الشعرية تلقى بلاغًا من الأهالى يفيدون فيه بذبح نجار شقيقه ومحاولته الانتحار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.


جرائم القتل الاسرى

عقوبه القتل العمد

محكمه جنوب القاهره

الموسكى

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